Бывший глава Перми Дмитрий Самойлов с 22 декабря официально приступил к работе в краевом правительстве Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший глава Перми будет курировать юбилей города — в правительстве региона произошли отставки и назначения — главврач крупной больницы может уйти в отставку. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Бывший глава Перми занял новый пост

Экс-мэр Перми Дмитрий Самойлов с 22 декабря официально занял должность заместителя председателя регионального правительства, Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе кабинета министров.

По распоряжению правительства Дмитрий Самойлов будет курировать проекты, связанные с 300-летием Перми.

Стали известны сроки реформирования правительства края

Масштабное реформирование администрации губернатора края может произойти не ранее марта—апреля 2021 года. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевой власти.

Из правительства ушел чиновник

Из регионального правительства уволился замминистра транспорта Герман Потапчук. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, Потапчук трудоустроился в Москве.

В силовое ведомстве назначен новый замминистра

Первым замминистра территориальной безопасности Пермского края назначен Альберт Марданов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Главврач крупной больницы может уйти в отставку

Главный врач больницы имени Вагнера в Березниках Роман Конев может покинуть свой пост после встречи с министром здравоохранения края Анастасией Крутень. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.