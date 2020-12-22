22 декабря 2020
21 декабря 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 23 декабря. Бывший мэр Перми вышел на работу, главврачу крупной больницы грозит увольнение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, самойлов дмитрий
Бывший глава Перми Дмитрий Самойлов с 22 декабря официально приступил к работе в краевом правительстве Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший глава Перми будет курировать юбилей города — в правительстве региона произошли отставки и назначения — главврач крупной больницы может уйти в отставку. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Бывший глава Перми занял новый пост

Стали известны сроки реформирования правительства края

Из правительства ушел чиновник

  • Из регионального правительства уволился замминистра транспорта Герман Потапчук. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, Потапчук трудоустроился в Москве.

В силовое ведомстве назначен новый замминистра

  • Первым замминистра территориальной безопасности Пермского края назначен Альберт Марданов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Главврач крупной больницы может уйти в отставку

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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