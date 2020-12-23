Банк РФ с госучастием планирует получить 330 млрд прибыли за год

В 2023 году ВТБ планирует получить 330 млрд рублей прибыли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2023 году банк ВТБ планирует получить прибыль 330 млрд рублей. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«ВТБ ожидает в 2023 году получить 330 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала в 15%», — передает « Коммерсант » со ссылкой на источник. Государство принимает участие в принятии внутренних решений в ВТБ.

Прогнозы экспертов ВТБ свидетельствуют о том, что руководство банка за 2020 год планирует получить 70-75 млрд рублей. Этот прогноз снижен в три раза из-за обесценивания активов на фоне кризиса.

Ранее международный инвестор, глава Roger Holdings Inc. Джим Роджерс назвал нынешний кризис худшим в его жизни. По его словам, ситуацию усугубляет крайне эмоциональная реакция политики и СМИ. Президент России Владимир Путин заявил, что экономический спад в РФ составил 3,6% и оказался меньше, чем в ряде ведущих стран, которые борются с пандемией коронавируса, передает RT.