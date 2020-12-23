Больше половины россиян останутся без премий перед Новым годом

Годовые премии планируют получить меньше половины россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше половины россиян (56%) не получат годовую премию в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков сервиса поиска работы HeadHunter.

«Большинство россиян в этом году останутся без годовых премий (56%)», — передает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования. При этом лишь 9% опрошенных рассказали, что получат премию полностью. 30% респондентов не знают, назначит ли эту премию руководство компании.

Больше всего россиян, которым выплатят годовую премию, работает в сфере добычи сырья (27%) и в госсекторе (18%). Меньше всего респондентов, заявивших, что получат премию, работает в сфере искусства, массмедиа и продаж.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 39% россиян готовы задерживаться и работать в выходные ради карьерного роста, передает RT. Аналитики сервиса SuperJob рассказали, что лишь 41% компаний планируют выплатить работникам годовую премию.