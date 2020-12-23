Во Франции убили троих полицейских в ходе нападения

Жандармы приехали по вызову о домашнем насилии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В департаменте Пюи-де-Дом в центре Франции в ходе нападения убиты трое полицейских, один ранен. Нападавший использовал огнестрельное оружие.

Жандармы прибыли по вызову о домашнем насилии. Женщина, которая стала жертвой насилия, укрылась на крыше дома. Когда полицейские приехали, 48-летний мужчина открыл по ним огонь. «Он убил трех жандармов, еще один ранен», — сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

После этого преступник поджег дом. На данный момент мужчина еще не задержан.