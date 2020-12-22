Пермский медиаменеджер задержан в Минске

Сергей Якупов задержан в Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский медиаменеджер, один из руководителей «Пресс-клуба Беларусь» Сергей Якупов задержан в Минске. Вместе с ним задержаны его коллеги Юлия Слуцкая, Алла Шарко и Сергей Ольшевский. Накануне у них прошли обыски.

«Руководители „Пресс-клуба Беларусь“ Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский и Сергей Якупов задержаны следствием на 72 часа», — информирует ТАСС. Сообщается, что их подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Якупов также является редактором интернет-журнала MediaMedia.me. По данным источника URA.RU, в разное время он сотрудничал с издательским домом «Компаньон», а также интернет-журналом «Звезда».