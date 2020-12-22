22 декабря 2020
21 декабря 2020

Пермский медиаменеджер задержан в Минске

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Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, чоп, униформа, охранник, спецсредства, чоповец, наручники, охрана
Сергей Якупов задержан в Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский медиаменеджер, один из руководителей «Пресс-клуба Беларусь» Сергей Якупов задержан в Минске. Вместе с ним задержаны его коллеги Юлия Слуцкая, Алла Шарко и Сергей Ольшевский. Накануне у них прошли обыски.

«Руководители „Пресс-клуба Беларусь“ Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский и Сергей Якупов задержаны следствием на 72 часа», — информирует ТАСС. Сообщается, что их подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Якупов также является редактором интернет-журнала MediaMedia.me. По данным источника URA.RU, в разное время он сотрудничал с издательским домом «Компаньон», а также интернет-журналом «Звезда».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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