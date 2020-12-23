Экс-полицейский из-за нехватки кислорода накинулся на врачей

У больного могли появиться галлюцинации (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Москве пациент больной коронавирусом напал с ножом на медсестер. Инцидент произошел в ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского.

«Одну из пострадавших госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости», — пишет Life со ссылкой на источник. Вторая медсестра получила порезы. Собеседник уточнил, что агентства уточнил, что нападавшим оказался офицером милиции в отставке. По предварительным данным, у мужчины могли появиться галлюцинации на фоне кислородного голодания, в результате чего он мог впасть в психоз.

Сейчас пациент находится в состоянии искусственной комы. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.