Ресторан в Магнитогорске под угрозой закрытия из-за шоу-программы

В ресторане приглашают на шоу-программу Скрин страницы ресторана «Аура» во ВКонтакте

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор направил в суд информацию о многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в ресторане «Аура» Магнитогорска, втором по величине городе Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Суд может принять решение о приостановке работы.

«Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверочных мероприятий выявили нарушения санитарных правил и гигиенических норм в ресторане „Аура“. В частности, в заведении отсутствовали антисептики для персонала и посетителей, не соблюдалась дистанция при расстановке обеденных столов, не проводилась термометрия персонала», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска. В мэрии добавили, что на индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Ресторану может грозить закрытие не только из-за отсутствия антисептиков и неправильной расстановки столов. На страничке ресторана размещено приглашение на новогоднюю шоу-программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, хотя такие мероприятия запрещены.

В ресторане «Аура» URA.RU заявили, что у них все в порядке. От дальнейших комментариев его представители отказались.