Главу региона Евгения Куйвашева, после заявления Владимира Путина, просят сделать последний день года выходным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лучших благотворителей наградили — в Нижнем Тагиле рассматривают возможности строительства приюта для собак — ФСБ расследует дело о коррупции — вице-губернатора могут наказать. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Лучшие благотворители года получили награды

В Екатеринбурге прошла церемония награждения лучших благотворителей года. Ими стали основатели Фонда святой Екатерины: Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. В 2020 году они выделили 1,4 млрд рублей на благотворительность.

Главу области просят о выходном 31 декабря

Губернатора Евгения Куйвашева просят изменить решение по поводу 31 декабря после заявления президента России Владимира Путина, который предложил главам регионов сделать этот день выходным.

В Нижнем Тагиле планируют создать питомник для бродячих собак

Власти Нижнего Тагила рассматривают несколько вариантов для создания приюта для бездомных собак. Как сообщил URA.RU мэр города Владислав Пинаев, строительство питомника обойдется более чем в 100 млн рублей, которых нет в бюджете.

ФСБ разбирается с делом о коррупции в минфине области

Силовики начали расследовать дело о возможном коррупционном сговоре между министром финансов области Галиной Кулаченко и НПО «Сапфир», которое занималось информационными технологиями. По данным центра Transparency International, сумма контрактов между сторонами превысила 509 млн рублей.

В то же время глава области Евгений Куйвашев изменил статус должности, которую занимает Кулаченко. Теперь она не является заместителем губернатора.

Силовики требуют наказать вице-губернатора

Прокуратура области потребует наказать вице-губернатора Сергея Бидонько из-за нарушений в декларации о доходах. Об этом сообщает источник URA.RU в силовой среде.

Бывшего мэра Дегтярска обвиняют в халатности

В отношении бывшего главы Дегтярска Игоря Бусахина заведено уголовное дело по статье «Халатность». Как сообщил URA.RU источник, причиной стало принятие в эксплуатацию непригодного жилья.

Прокуратура проверит загрязнение реки

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверит информацию о загрязнении части реки Крутиха, которая протекает в районе мусорного полигона «Северный».