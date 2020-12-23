Лучших благотворителей наградили — в Нижнем Тагиле рассматривают возможности строительства приюта для собак — ФСБ расследует дело о коррупции — вице-губернатора могут наказать. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:
Лучшие благотворители года получили награды
- В Екатеринбурге прошла церемония награждения лучших благотворителей года. Ими стали основатели Фонда святой Екатерины: Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. В 2020 году они выделили 1,4 млрд рублей на благотворительность.
Главу области просят о выходном 31 декабря
- Губернатора Евгения Куйвашева просят изменить решение по поводу 31 декабря после заявления президента России Владимира Путина, который предложил главам регионов сделать этот день выходным.
В Нижнем Тагиле планируют создать питомник для бродячих собак
- Власти Нижнего Тагила рассматривают несколько вариантов для создания приюта для бездомных собак. Как сообщил URA.RU мэр города Владислав Пинаев, строительство питомника обойдется более чем в 100 млн рублей, которых нет в бюджете.
ФСБ разбирается с делом о коррупции в минфине области
- Силовики начали расследовать дело о возможном коррупционном сговоре между министром финансов области Галиной Кулаченко и НПО «Сапфир», которое занималось информационными технологиями. По данным центра Transparency International, сумма контрактов между сторонами превысила 509 млн рублей.
- В то же время глава области Евгений Куйвашев изменил статус должности, которую занимает Кулаченко. Теперь она не является заместителем губернатора.
Силовики требуют наказать вице-губернатора
- Прокуратура области потребует наказать вице-губернатора Сергея Бидонько из-за нарушений в декларации о доходах. Об этом сообщает источник URA.RU в силовой среде.
Бывшего мэра Дегтярска обвиняют в халатности
- В отношении бывшего главы Дегтярска Игоря Бусахина заведено уголовное дело по статье «Халатность». Как сообщил URA.RU источник, причиной стало принятие в эксплуатацию непригодного жилья.
Прокуратура проверит загрязнение реки
- Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверит информацию о загрязнении части реки Крутиха, которая протекает в районе мусорного полигона «Северный».
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