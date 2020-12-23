23 декабря 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 24 декабря. Награждены лучшие благотворители, губернатора попросили сделать 31 декабря выходным

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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений, масочный режим
Главу региона Евгения Куйвашева, после заявления Владимира Путина, просят сделать последний день года выходным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лучших благотворителей наградили — в Нижнем Тагиле рассматривают возможности строительства приюта для собак — ФСБ расследует дело о коррупции — вице-губернатора могут наказать. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Лучшие благотворители года получили награды

  • В Екатеринбурге прошла церемония награждения лучших благотворителей года. Ими стали основатели Фонда святой Екатерины: Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. В 2020 году они выделили 1,4 млрд рублей на благотворительность.

Главу области просят о выходном 31 декабря

В Нижнем Тагиле планируют создать питомник для бродячих собак

ФСБ разбирается с делом о коррупции в минфине области

  • Силовики начали расследовать дело о возможном коррупционном сговоре между министром финансов области Галиной Кулаченко и НПО «Сапфир», которое занималось информационными технологиями. По данным центра Transparency International, сумма контрактов между сторонами превысила 509 млн рублей.
  • В то же время глава области Евгений Куйвашев изменил статус должности, которую занимает Кулаченко. Теперь она не является заместителем губернатора.

Силовики требуют наказать вице-губернатора

Бывшего мэра Дегтярска обвиняют в халатности

Прокуратура проверит загрязнение реки

  • Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверит информацию о загрязнении части реки Крутиха, которая протекает в районе мусорного полигона «Северный».

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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