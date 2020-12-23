23 декабря 2020
22 декабря 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 24 декабря. На Ямале будут менять законы, новый терминал аэропорта Нового Уренгоя станет международным

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
Глава Ямала Дмитрий Артюхов прибыл в Москву на заседание Госсовета РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор посетит заседание Госсовета — на Ямале будут серьезно менять законодательство — аэропорт Нового Уренгоя не может отправлять самолеты — СК будет разбираться в смерти депутата. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава Ямала посетит заседание Госсовета РФ

Власти Ямала будут серьезно менять законодательство

Аэропорт Нового Уренгоя заблокировал вылеты из-за мороза

  • Десять рейсов, были задержаны на вылет из аэропорта Нового Уренгоя. Как сообщили в департаменте коммуникаций аэропорта, самолеты не вылетают по погодным условиям.
  • В то же время, дополнительный терминал аэропорта, строительство которого завершится через два года, может получить международный статус.

СКР занялся расследованием смерти депутата

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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