Глава Ямала Дмитрий Артюхов прибыл в Москву на заседание Госсовета РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор посетит заседание Госсовета — на Ямале будут серьезно менять законодательство — аэропорт Нового Уренгоя не может отправлять самолеты — СК будет разбираться в смерти депутата. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава Ямала посетит заседание Госсовета РФ

Губернатор Дмитрий Артюхов примет участие в заседании Госсовета РФ под председательством президента Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Власти Ямала будут серьезно менять законодательство

Депутатам законодательного собрания ЯНАО предстоит провести масштабную работу по изменению законодательства округа. Об этом заявил спикер Сергей Ямкин.

Аэропорт Нового Уренгоя заблокировал вылеты из-за мороза

Десять рейсов, были задержаны на вылет из аэропорта Нового Уренгоя. Как сообщили в департаменте коммуникаций аэропорта, самолеты не вылетают по погодным условиям.

В то же время, дополнительный терминал аэропорта, строительство которого завершится через два года, может получить международный статус.

СКР занялся расследованием смерти депутата

Обстоятельства смерти депутата думы Надыма и Надымского района Александра Рябцева будут установлены по результатам доследственной проверки.

Тело депутата было обнаружено 22 декабря в гараже.