Глава Ямала Дмитрий Артюхов прибыл в Москву на заседание Госсовета РФ
Губернатор посетит заседание Госсовета — на Ямале будут серьезно менять законодательство — аэропорт Нового Уренгоя не может отправлять самолеты — СК будет разбираться в смерти депутата. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:
Глава Ямала посетит заседание Госсовета РФ
- Губернатор Дмитрий Артюхов примет участие в заседании Госсовета РФ под председательством президента Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
Власти Ямала будут серьезно менять законодательство
- Депутатам законодательного собрания ЯНАО предстоит провести масштабную работу по изменению законодательства округа. Об этом заявил спикер Сергей Ямкин.
Аэропорт Нового Уренгоя заблокировал вылеты из-за мороза
- Десять рейсов, были задержаны на вылет из аэропорта Нового Уренгоя. Как сообщили в департаменте коммуникаций аэропорта, самолеты не вылетают по погодным условиям.
- В то же время, дополнительный терминал аэропорта, строительство которого завершится через два года, может получить международный статус.
СКР занялся расследованием смерти депутата
- Обстоятельства смерти депутата думы Надыма и Надымского района Александра Рябцева будут установлены по результатам доследственной проверки.
- Тело депутата было обнаружено 22 декабря в гараже.
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