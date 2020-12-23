23 декабря 2020

CNN: США подготовили новые санкции против России из-за Навального

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Соединенные Штаты готовят санкции против России из-за болезни Алексея Навального Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Из-за происшествия с российским блогером Алексеем Навальным в США подготовили для России новый пакет санкций. Об этом заявили журналисты CNN, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

«Возможные санкции США были подготовлены, согласно двум источникам, знакомым с процессом, но официальное развертывание требует одобрения всего правительства», — объясняет данные CNN. Также для принятия санкций нужна подпись действующего президента Америки Дональда Трампа, который никогда не обвинял Россию в болезни Навального, отмечают журналисты.

Ранее в ходе пресс-конференции глава России Владимир Путин заявил о готовности РФ расследовать дело о якобы отравлении Навального. Он напомнил, что Европа не дала стране официального заключения о том, что мужчина был отравлен. Поэтому расследование этой ситуации со стороны Запада Путин считает попыткой атаки на первых лиц государства и легализацией работы спецслужб США.

20 августа появилось видео на котором запечатлено, что Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Пилот экстренно посадил самолет в Омске, где блогера уже ждали врачи. В больнице Навальному удалось спасти жизнь, но он впал в кому, пишет агентство Nation news. Позже россиянина увезли на лечение в Германию. Тогда немецкие медики заявили, что Навальный был отравлен. Врачи из Омска никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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