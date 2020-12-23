Сегодня, 24 декабря, — 383-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 289-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 933 753 (+27 250) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 27 985 (+335 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 22 098 (+374) человек, умерли — 1683 (+34 за сутки).
В Пермском крае выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. 335 заболевших человек — это максимальное значение с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 20 декабря, когда в крае выявили 333 случая заболевания COVID-19. Сейчас в больницах края находится 1953 человека, из них 121 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Коронавирус выявлен в 30 муниципалитетах Пермского края.
В Перми привезли новую партию вакцины от COVID-19. Сейчас 700 доз хранятся в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Роспотребнадзор за неделю наказал 67 организаций. Больше всего нарушений найдено в магазинах сети «Монетка».
Половина пермяков останется без новогодних корпоративов. 45% работающих пермяков заявили, что останутся без новогоднего корпоратива. Почти такое же количество не уверено, будет ли праздник в связи с пандемией.
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