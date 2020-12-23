В Пермском крае за сутки выявлено 335 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 декабря, — 383-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 289-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 933 753 (+27 250) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 27 985 (+335 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 22 098 (+374) человек, умерли — 1683 (+34 за сутки).

В Пермском крае выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. 335 заболевших человек — это максимальное значение с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 20 декабря, когда в крае выявили 333 случая заболевания COVID-19. Сейчас в больницах края находится 1953 человека, из них 121 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус выявлен в 30 муниципалитетах Пермского края. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 166 человеке. В осе за минувшие сутки выявлен 31 случай заболевания COVID-19, в Верещагино — 17, в Березовке — 11. От четырех до девяти новых случаев заражения выявлено в Пермском районе, Березниках, Лысьве, Куеде, Гремячинске, Чусовом, Большой Соснове, Добрянке, Чердыни, Губахе, Звездном, Кунгуре и Соликамске.

В Перми привезли новую партию вакцины от COVID-19. Сейчас 700 доз хранятся в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Всего в регион уже поступило 3042 дозы вакцины . На сегодня привито 1037 человек, из них первым компонентом — 995 человек, а двумя компонентами — 42 человека.

Роспотребнадзор за неделю наказал 67 организаций. Больше всего нарушений найдено в магазинах сети «Монетка». В 26 торговых точках не соблюдаются противоэпидемиологические требования : отсутствуют дозаторы, запасы перчаток, нет разметки. В отношении всех нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Половина пермяков останется без новогодних корпоративов. 45% работающих пермяков заявили, что останутся без новогоднего корпоратива. Почти такое же количество не уверено, будет ли праздник в связи с пандемией. Лишь у 18% работающих жителей региона точно будет новогодний банкет с коллегами.