Власти Тюмени уменьшили финансирование важной статьи бюджета

Бюджет Тюмени потерял почти 100 млн рублей, которые должны были потратить на расселение ветхого жилья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени уменьшили объем средств, которые будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья. Корректировку городского бюджета на очередном заседании одобрили муниципальные депутаты.

«Изменения обусловлены корректировкой объемов межбюджетных трансфертов. Уменьшен объем субсидий на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: на 2022 год в сумме 24,2 млн рублей, на 2023 год — в сумме 73,6 млн рублей», — эти и другие изменения в бюджет были одобрены депутатами городской думы Тюмени.

По другим статьям расходов финансирование увеличили. Так, дополнительные 22,4 млн рублей в следующем году направят на благоустройство дворов. Кроме того, в районе «Ново-Патрушево» появится новая дорога по улице Трофимовой. В следующие пару лет на ее строительство планируют потратить 108,5 млн рублей.

Последняя корректировка вызвала вопросы. В частности, депутат Дмитрий Елагин заявил, что району требуется школа. А вместо этого деньги выделяют на строительство дороги на пустыре. «Что нужно делать гражданам, чтобы нас слышала исполнительная власть?», — поинтересовался Елагин.

Как пояснил глава Тюмени Руслан Кухарук, на строительство дороги выделены целевые федеральные деньги. Возвести на них учебное заведение нельзя — школы строятся за счет областного бюджета. «О потребности в школе мы знаем, в начале 2021 года мы вернемся к рассмотрению вопросов о строительстве образовательных объектов».