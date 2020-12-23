Курганцы неделю ждут бесплатные лекарства от коронавируса

В Кургане заболевшие коронавирусом получают бесплатные лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые жители Кургана получили бесплатные наборы лекарств от коронавируса через неделю после постановки диагноза. Об этом URA.RU рассказали несколько пациентов с COVID, кто лечится дома.

«После приема у терапевта, где мне прописали лекарства от коронавируса, сразу пошла в аптеку. Пришлось потратить там около 5000 рублей. А бесплатные лекарства мне привезли на девятый день», — рассказала одна из жительниц города.

Другая пациентка с COVID пояснила, что ей привезли лекарства через неделю. И в наборе оказались не все препараты, которые прописала врач. Самого дорогого и обязательного к приему, апискабана, на который девушка потратила 3000 рублей, в наборе не было. «Конечно, и на том спасибо, что дали арбидол, парацетамол, и гриппферон. Тем более анализы последние не очень хорошие. Кто знает, сколько еще лечиться», — считает пациентка.

В пресс-службе правительства региона URA.RU пояснили, что пациентам выдают бесплатные лекарства в течение 24 часов с момента получения положительного результата анализа, после осмотра и определения показаний к приему тех или иных препаратов. «Если пациент считает, что ему должны выдать лекарства, но не выдали вовремя, он может обратиться на единый телефонный номер 122. По обращениям проводится оперативная проверка», — добавили в пресс-службе.

На сегодняшний день депздрав закупил: интерферон альфа-2в, гидроксихлорохин, умифеновир, фавипиравир (арепливир), парацетамол, левофлоксацин, азитромицин, апиксабан. Препараты не назначаются одновременно. По состоянию на 22 декабря, лекарствами обеспечены 5406 пациентов на общую сумму 13,59 млн рублей. Всего региону выделили 31,1 млн рублей на закупку препаратов.