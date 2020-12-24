В Кремле ответили на санкции США против «Северного потока-2»

США грозит отложить строительство газопровода из России в Европу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Готовящиеся санкции США из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным могут осложнить реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

О новых санкциях США против России узнал телеканал CNN. Для введения ограничительных мер нужно согласие и действующего президента Дональда Трампа, который «никогда конкретно не обвинял россиян», пишет RNS . «Безусловно, рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию проекта, столь необходимого Европе в плане энергетической безопасности», — заявил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что в реализации проекта заинтересованы и российские поставщики газа, и европейские потребители.

Согласно проекту, через Россию в Германию планируется построить магистральный газопровод протяженностью 1 234 километра. Против завершения строительства «Северного потока-2» выступают избранный президент США Джо Байден и часть стран Европы. Германия уже нашла способ обойти ограничения.