В Кремле ответили на санкции США против «Северного потока-2»

Готовящиеся санкции США из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным могут осложнить реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
О новых санкциях США против России узнал телеканал CNN. Для введения ограничительных мер нужно согласие и действующего президента Дональда Трампа, который «никогда конкретно не обвинял россиян», пишет
Согласно проекту, через Россию в Германию планируется построить магистральный газопровод протяженностью 1 234 километра. Против завершения строительства «Северного потока-2» выступают избранный президент США Джо Байден и часть стран Европы. Германия уже нашла способ обойти ограничения.
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