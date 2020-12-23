Сильные морозы идут в Курганскую область

Местами в Курганской области может похолодать до -30 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 25 декабря может похолодать до -30 градусов. Такая информация размещена на сайте ЦГМС региона.

«В ночь с 24 на 25 декабря местами похолодает до -30 градусов. На остальной территории области температура воздуха может опуститься до -24 градусов», — прогнозируют синоптики.

Днем в регионе может похолодать до -23 градусов. Также в этот день в области скорость ветра может достигнуть десяти метров в секунду.

После 25 декабря в Курганской области ожидается потепление. Уже 27 декабря, по прогнозу синоптиков, температура воздуха в регионе опустится только до 12 градусов ниже нуля. Скорость ветра может достигнуть восьми метров в секунду.