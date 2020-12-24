Глава региона Алексей Текслер 24 декабря провел итоговую пресс-конференцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор объявил 31 декабря выходным, уволил двух чиновников и сообщил, что идет в Госдуму — в области закроют три госпиталя — разорван договор с крупным подрядчиком. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

Губернатор провел итоговую пресс-конференцию

24 декабря губернатор Алексей Текслер провел пресс-конференцию на которой объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным днем.

Также Алексей Текслер потребовал расторгнуть контракт с крупным подрядчиком из-за срыва реконструкции набережной реки Миасс в Челябинске.

В правительстве области произошли две крупные отставки

Глава региона освободил от должности министра спорта области Леонида Одера и первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Александра Филиппова.

Губернатор идет в Госдуму

Алексей Текслер объявил, что возглавит партийный список «Единой России» на выборах нового состава Госдумы в 2021 году.

В области закроют три ковид-госпиталя

Сразу три госпиталя, где проходили лечение больные коронавирусом, будут переведены в обычный режим работы. Это учреждения в Сосновском районе, Еткуле и Локомотивном.