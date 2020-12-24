24 декабря 2020
23 декабря 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 25 декабря. Последний день месяца будет выходным, в кабмине произошли две отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Текслера. Челябинск , текслер алексей
Глава региона Алексей Текслер 24 декабря провел итоговую пресс-конференцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор объявил 31 декабря выходным, уволил двух чиновников и сообщил, что идет в Госдуму — в области закроют три госпиталя — разорван договор с крупным подрядчиком. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

Губернатор провел итоговую пресс-конференцию

  • 24 декабря губернатор Алексей Текслер провел пресс-конференцию на которой объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным днем.
  • Также Алексей Текслер потребовал расторгнуть контракт с крупным подрядчиком из-за срыва реконструкции набережной реки Миасс в Челябинске.

В правительстве области произошли две крупные отставки

Губернатор идет в Госдуму

В области закроют три ковид-госпиталя

  • Сразу три госпиталя, где проходили лечение больные коронавирусом, будут переведены в обычный режим работы. Это учреждения в Сосновском районе, Еткуле и Локомотивном.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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