Глава региона Алексей Текслер 24 декабря провел итоговую пресс-конференцию
Губернатор объявил 31 декабря выходным, уволил двух чиновников и сообщил, что идет в Госдуму — в области закроют три госпиталя — разорван договор с крупным подрядчиком. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:
Губернатор провел итоговую пресс-конференцию
- 24 декабря губернатор Алексей Текслер провел пресс-конференцию на которой объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным днем.
- Также Алексей Текслер потребовал расторгнуть контракт с крупным подрядчиком из-за срыва реконструкции набережной реки Миасс в Челябинске.
В правительстве области произошли две крупные отставки
- Глава региона освободил от должности министра спорта области Леонида Одера и первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Александра Филиппова.
Губернатор идет в Госдуму
- Алексей Текслер объявил, что возглавит партийный список «Единой России» на выборах нового состава Госдумы в 2021 году.
В области закроют три ковид-госпиталя
- Сразу три госпиталя, где проходили лечение больные коронавирусом, будут переведены в обычный режим работы. Это учреждения в Сосновском районе, Еткуле и Локомотивном.
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