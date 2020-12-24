24 декабря 2020
23 декабря 2020

Самое актуальное в ХМАО на 25 декабря. У округа появился новый герб, утверждена кандидатура детского омбудсмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг о отмене выборов губернатора. Ханты-Мансийск, филипенко александр
Первому губернатору Югры Александру Филипенко предложили принять участие в окружных выборах 2021 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутаты окружной думы выбрали герб и детского омбудсмена — многодетные получат выплаты к Новому году — 31 декабря будет выходным — бизнес принес в казну рекордные деньги. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

Округ получил новый герб

  • Депутаты окружной думы утвердили новый герб округа, который соответствует требованиям геральдического совета РФ. До сих пор ХМАО оставался единственным регионом в УрФО, который не имел официально зарегистрированного герба.

В Югре выбрали детского омбудсмена

Последний день зимы будет выходным

Многодетные семьи получат деньги к Новому году

Бизнес принес в казну более 17 млрд рублей

  • Окружной бюджет по итогам 2020 года увеличился на 20,5 млрд рублей, где более 17 млрд — налог на прибыль. Значительная часть этих средств будет направлена на борьбу с коронавирусом.

Первому главе округа предложили баллотироваться в депутаты

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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