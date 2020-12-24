Первому губернатору Югры Александру Филипенко предложили принять участие в окружных выборах 2021 года
Депутаты окружной думы выбрали герб и детского омбудсмена — многодетные получат выплаты к Новому году — 31 декабря будет выходным — бизнес принес в казну рекордные деньги. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:
Округ получил новый герб
- Депутаты окружной думы утвердили новый герб округа, который соответствует требованиям геральдического совета РФ. До сих пор ХМАО оставался единственным регионом в УрФО, который не имел официально зарегистрированного герба.
В Югре выбрали детского омбудсмена
- Парламентарии окружной думы утвердили Людмилу Низамову на пост уполномоченного по правам ребенка Югры. Сейчас ее кандидатуру должны согласовать в Москве.
Последний день зимы будет выходным
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 31 декабря нерабочим днем, но некоторым югорчанам придется отработать этот выходной 26 декабря. ?
Многодетные семьи получат деньги к Новому году
- Югорские семьи, у которых появился третий ребенок, получат по 35 тысяч рублей к Новому году. Такое решение принято на заседании окружной думы.
Бизнес принес в казну более 17 млрд рублей
- Окружной бюджет по итогам 2020 года увеличился на 20,5 млрд рублей, где более 17 млрд — налог на прибыль. Значительная часть этих средств будет направлена на борьбу с коронавирусом.
Первому главе округа предложили баллотироваться в депутаты
- Первому губернатору ХМАО Александру Филипенко предложили баллотироваться в окружную думу в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы Евгений Марков.
Подписывайтесь на URA.RU в