Несмотря на запрет Путина, продукты в Тюмени резко дорожают

По словам тюменцев, в цене начала расти крупа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После указа президента России Владимира Путина о заморозке цен на продукты первой необходимости, стоимость этих товаров упала, а другие пищевые товары, наоборот, стали стоить дороже. Об этом URA.RU сообщили жители города. Они считают, что таким образом продавцы пытаются наверстать упущенную выгоду.

«Да, цены на масло, и сахар перестали расти. Но, та же гречка, например, и некоторые другие крупы наоборот выросли в цене. Не существенно, конечно. На два — три рубля, но все же. Причем, стоимость вот этих продуктов выросла как супермаркетах, так и в других магазинах», — пояснила агентству одна из собеседниц на условиях анонимности.

В крупнейшие российские торговые компании был направлен письменный запрос. К моменту написания новости, на него ответили только в X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Там пояснили, что по соглашению о заморозке цен подразумевает сдерживание стоимости масла и сахара. Но в компании решили расширить перечень этих продуктов. «В дополнение к подписанию соглашений по сахару и подсолнечному маслу наша компания установила нулевую торговую наценку на семь товаров из базовой потребительской корзины: это макароны, хлеб, говяжья тушенка, черный чай, картошка, геркулесовые хлопья и ультрапастеризованное молоко», — отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что торговые расходы при этом ритейлер возьмет на себя. Ранее агентство писало о том, что после указа президента Путина о необходимости сдерживания цен на базовые продукты питания, в тюменских магазинах резко выросла их стоимость.