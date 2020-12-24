24 декабря 2020

Билан откровенно высказался об отношениях со звездой «Пацанок»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Википедия. Екатеринбург, билан дмитрий
Билан рассказал об отношениях с участницей «Пацанок» Фото: ZhukovD. I. / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Певец Дмитрий Билан нашел в участнице шоу «Пацанки» Анастасии Петровой хорошего друга. Об этом он заявил на YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».

По словам певца, он оказался на съемочной площадке «Пацанок», когда ему не хватало простого человеческого общения и разговоров по душам. Тогда Петрова стала для него хорошей собеседницей. Сейчас они проводят много времени вместе и ходят друг к другу в гости. Билану иногда кажется, что он знает Анастасию всю жизнь.

«Честно сказать, я прикипел. Мне нравится, как она воспринимает эту жизнь, пройдя через такое количество испытаний, как она меняется. И как она становится интересной девушкой», — цитирует Балана «Федеральное агентство новостей».

Билана заподозрили в романе с участницей «Пацанок» после совместных фото и видео в соцсети Instagram. Девушка, которая показала на шоу всю свою агрессию, рядом с артистом выглядела настоящей леди. На видео они мило общаются и обнимаются. На одном из фото Билан стоит с закрытыми глазами, уткнувшись в волосы Анастасии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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