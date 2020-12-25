Гинцбург: кровью привитых от коронавируса россиян можно лечиться

Плазма крови вакцинированных может помочь в лечении больных коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, которые уже привились от коронавируса, могут помочь вылечить больных своей кровью. Об этом заявил директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Привитые люди могут быть донорами, но предварительно надо проверить количество антител, потому что, как мы с вами знаем, они падают со временем», — цитирует Гинцбурга ТАСС. Плазма крови привитых людей может послужить для лечения зараженных COVID-19 людей, объяснил академик.

Переливание донорской плазмы, в которой уже есть антитела, хорошо помогает при борьбе с коронавирусом в случаях, когда нет вакцины. Так уже лечат в США, Германии и Китае. Однако, по предварительным результатам клинических испытаний, этот метод не очень влияет на продолжительность и тяжесть заболевания.

В гражданский оборот поступило уже более 650 тысяч доз вакцины, уточняет RT. 17 декабря выяснилось, что в первую очередь вакцинация от коронавируса коснется врачей и учителей, а также представителей сферы соцобслуживания, работников МФЦ и граждан с хроническими болезнями, пишет « Утро.ру ». В массовое производство «Спутник V» поступит к июлю 2021 года.