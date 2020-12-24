Губернатор Моор решил, объявлять ли 31 декабря выходным

В Тюменской области 31 декабря официально объявлено выходным днем. Распоряжение с рекомендацией для работодателей подписал губернатор региона Александр Моор.
«В целях рациональной организации в Тюменской области рабочего времени в декабре 2020 года, рекомендовать работодателям установить 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы», — такое распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Как отметил глава региона, это решение он принял, чтобы поддержать инициативу президента страны, а также в ответ на многочисленные обращения тюменцев. Ранее Владимир Путин рекомендовал губернаторам сделать последний день года выходным.
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