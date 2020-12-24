24 декабря 2020
23 декабря 2020

Губернатор Моор решил, объявлять ли 31 декабря выходным

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской областной думы. Тюмень, моор александр
Губернатор рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным, и оплатить его Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области 31 декабря официально объявлено выходным днем. Распоряжение с рекомендацией для работодателей подписал губернатор региона Александр Моор.

«В целях рациональной организации в Тюменской области рабочего времени в декабре 2020 года, рекомендовать работодателям установить 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы», — такое распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как отметил глава региона, это решение он принял, чтобы поддержать инициативу президента страны, а также в ответ на многочисленные обращения тюменцев. Ранее Владимир Путин рекомендовал губернаторам сделать последний день года выходным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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