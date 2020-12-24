Праздник, коронавирус и холода поднимут цены на такси в несколько раз Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Новый год в Тюмени цены на такси взлетят минимум в пять раз. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Стоимость поездок вырастет из-за холодов, праздничного коэффициента и коронавирусных ограничений.

«В новогоднюю ночь цены взлетят не менее чем в пять раз. 31 декабря считается днем, когда можно просить за поездку любую сумму. Люди едут в магазины и в гости, а сами за руль не садятся, потому что отмечают уже с утра. К этому прибавится наценка за мороз. А еще таксисты постараются выжать из клиентов максимум, потому что на каникулах ожидается спад спроса — из-за ограничений люди чаще будут оставаться дома, а не колесить по заведениям», — рассказал URA.RU анонимный источник.

В конце декабря в Тюмень пришло первое серьезное похолодание. Это уже вызвало рост цен на такси в 1,5-3 раза в зависимости от маршрута поездок. При этом вызвать машину проблематично — ни агрегаторы, ни таксопарки не могут предоставить авто оперативно.

Агентство направило запросы крупным агрегаторам такси, работающим в Тюмени. «В праздники будет действовать обычная система. В отдельных районах можно будет ожидать повышения цен. Это случится, если спрос превысит предложение. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез», — ответили URA.RU в «Яндекс.Такси».

Ранее агентство писало, что рост цен на услуги перевозчиков в этом году начался раньше. За две недели до Нового года стоимость уже поднялась на 20%.