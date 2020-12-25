Школьник, просивший у Путина акции «Газпрома», получил пряник

Семилетний Рустам Ташматов из Киргизии написал российскому президенту Владимиру Путину новогоднее письмо. В нем он просил исполнить его мечты: стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а еще — попробовать тульский пряник. 25 декабря в Российском центре науки и культуры в Бишкеке ему вручили подарки.
«Рустаму Ташматову, который в письме президенту попросил исполнить на Новый год его мечту — стать акционером „Газпрома“ или „Роснефти“, а также попробовать тульский пряник, вручили подарки из Кремля», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Россотрудничество. Вместо акций российских компаний школьник получил от Деда Мороза портрет Путина с автографом, термокружку, как у президента, и тульский пряник.
Дополнительно глава филиала Россотрудничества в Киргизии Виктор Нефедов вручил ребенку школьную энциклопедию. Также он пожелал ему успехов на политическом поприще, сообщается на сайте ведомства.
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