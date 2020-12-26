Победительница шоу «Пацанки» рассказала об отношениях с Биланом

Победительница считает, что этот вопрос надо задавать певцу Диме Билану Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Победительница реалити-шоу «Пацанки» Анастасия Петрова заявила, что не может назвать отношения с певцом Димой Биланом дружескими. Об этом она рассказала в своем первом интервью после победы.

«У нас нет каких-то точных отношений: дружеских или нет. Мы общаемся, можно так сказать. Подарки мне никто не дарил, но двери открывают», — рассказала Петрова в шоу «Алена, блин!» на YouTube. Петрова предложила спросить об их взаимоотношениях у самого певца.

Также участница рассказала о своих самых первых отношениях. «Мне было лет 14. Это был мальчик Андрей. Я шесть месяцев с ним встречалась и не целовалась с ним, а он хотел со мной расстаться. В итоге мы с ним поцеловались через шесть месяцев, но через три месяца расстались, потому что я ему не дала. Мне было так обидно», — рассказала Петрова.

Ранее Билан также рассказывал об их взаимоотношениях. Он заявлял, что испытывает взаимную симпатию к участнице, пишет агентство Nation News.