ЦБ придумал ограничения для торгующих акциями россиян

ЦБ РФ создал ограничения для российских инвесторов без опыта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центробанк РФ создал ряд ограничений для неквалифицированных инвесторов. Это следует из законопроекта, подготовленного сотрудниками ЦБ.

«Предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам покупать только российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций», — сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Также россиянам, не имеющих опыта в инвестировании, разрешат покупать некоторые иностранные акции, российские гособлигации, а также облигации российских и иностранных эмитентов.

Кроме этого, неквалифицированные инвесторы смогут приобрести паи открытых, интервальных и биржевых инвестфондов. Центробанк при регулировании продажи ценных бумаг будет учитывать кредитный рейтинг эмитента. Он должен быть не ниже уровня, допущенного ведомством.

Ранее независимый финансовый консультант Роман Романюк рассказал, что каждый россиянин может накопить миллион долларов до пенсии. Он считает, что это возможно благодаря инвестициям.