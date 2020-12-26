26 декабря 2020

Российскую блогершу не впустили на Украину из-за Крыма

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Девушку не пропустили на Украину из-за посещения Крыма (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинские пограничники не пропустили в страну российскую блогершу из-за того, что ранее она посещала Крым. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

Такое решение вынесли сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в аэропорту Борисполя. «Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым», — сообщили в ведомстве.

«Нарушительницей» оказалась российская блогерша, имя которой не раскрывается. Через границу ее не пропустили и запретили въезд на Украину на три года. Сейчас девушка ожидает обратного рейса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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