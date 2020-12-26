Приставы назвали причины запрета на выезд из страны

Россиянам чаще всего запрещают выезжать из страны из-за долгов по кредитам, алиментам и коммунальным платежам. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.
«Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги», — сообщили в пресс-службе ФССП ТАСС. Число должников в этом году, как уточняют приставы, увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом.
Ранее аналитики сервиса «Мои налоги» подсчитали, скольким россиянам грозят судебные приставы. 42,2% россиян оказались в их списках. Отдельно по поводу долгов по алиментам высказался глава ФССП Дмитрий Аристов, заявив, что нужно менять закон, пишет «
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