26 декабря 2020

Приставы назвали причины запрета на выезд из страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, дежурная часть, судебные приставы, управление фссп, охрана в суде
Чаще всего россияне находятся в списке судебных приставов из-за долгов по кредитам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиянам чаще всего запрещают выезжать из страны из-за долгов по кредитам, алиментам и коммунальным платежам. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.

«Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги», — сообщили в пресс-службе ФССП ТАСС. Число должников в этом году, как уточняют приставы, увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом.

Ранее аналитики сервиса «Мои налоги» подсчитали, скольким россиянам грозят судебные приставы. 42,2% россиян оказались в их списках. Отдельно по поводу долгов по алиментам высказался глава ФССП Дмитрий Аристов, заявив, что нужно менять закон, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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