Трое неизвестных хотели затолкать девушку в автомобиль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Свердлова трое неизвестных пытались затащить девушку в автомобиль. Она кричала и звала на помощь, но смогла вырваться из рук молодых людей своими силами.

«Я услышала крики: „Помогите, помогите“. Подошла к окну и увидела, что девушку трое мужчин засовывают в машину силой, она кричит. Там была еще одна девушка — то ли это прохожая, то ли они были вдвоем, я не знаю», — приводит E1.ru слова женщины, которая стала свидетельницей инцидента. Она рассказала, что начала кричать на молодых людей, однако они никак не отреагировали. Когда девушка все-таки вырвалась из рук неизвестных, другая девушка заступилась за нее, чтобы она смогла уйти.

В УМВД по Екатеринбургу на звонок корреспондента URA.RU ответили, что по этому инциденту никаких заявлений не поступало. «По данному факту в полицию заявлений и сообщений не поступало. Сотрудники территориального ОВД проверят имеющуюся информацию. Гражданка, о которой идет речь, может обратиться в отдел полиции номер 11 по телефону 356-42-11 или 02, а также в любой ближайший отдел внутренних дел», — сообщили в пресс-группе.