Россиянин убил детей и покончил с собой из-за измены жены

Мужчина убил детей в машине на берегу реки и совершил самоубийство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Башкирии Фазыл Халиков покончил с собой и убил своих детей из-за измены жены. После смерти мужчина оставил послание, в котором рассказал детали случившегося.

«37-летний Фазыл Халиков узнал об измене своей супруги Галии Халиковой, забрал 6-летнего сына и годовалую дочь и уехал из дома», — сообщается в группе «ВКонтакте» «Плохие новости». После этого Халиков убил детей в машине на берегу реки и совершил самоубийство.

В послании мужчина заявил, что причиной его поступка стала измена жены на корпоративе. Накануне она призналась мужчине, что любит другого человека и предложила развестись. Халиков отреагировал на это известие неадекватно.