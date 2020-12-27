Россиянин убил детей и покончил с собой из-за измены жены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Мужчина убил детей в машине на берегу реки и совершил самоубийство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Башкирии Фазыл Халиков покончил с собой и убил своих детей из-за измены жены. После смерти мужчина оставил послание, в котором рассказал детали случившегося.

«37-летний Фазыл Халиков узнал об измене своей супруги Галии Халиковой, забрал 6-летнего сына и годовалую дочь и уехал из дома», — сообщается в группе «ВКонтакте» «Плохие новости». После этого Халиков убил детей в машине на берегу реки и совершил самоубийство.

В послании мужчина заявил, что причиной его поступка стала измена жены на корпоративе. Накануне она призналась мужчине, что любит другого человека и предложила развестись. Халиков отреагировал на это известие неадекватно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...