Глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) заявил, что не имеет отношение к обыскам в Среднеуральском монастыре
Главред популярного портала планирует участвовать в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга — епархия не имеет отношение к обыску в монастыре — правительство отремонтирует дороги в области — мисс Екатеринбург подверглась нападению в Нью-Йорке. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:
Оксана Маклакова может стать мэром Екатеринбурга
- Главный редактор портала Е1.ru Оксана Маклакова планирует принять участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Глава митрополии открестился от спецназа
- Новый глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) заявил, что епархия не имеет отношения к силовикам, которые участвовали в обыске в Среднеуральском женском монастыре.
В области починят дороги
- Глава правительства Михаил Мишустин выделил более 37 млрд рублей на ремонт дорог. В частности, дороги будут реконструированы и в Свердловской области.
На бывшую Мисс-Екатеринбург напали в Нью-Йорке
- На победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург-2012» Анну Лесун в Нью-Йорке напал неизвестный. Об этом она сообщила на странице в Instagram.
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