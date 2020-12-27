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Самое актуальное в Свердловской области на 28 декабря. Журналистка идет в мэры, на мисс Екатеринбург напали в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная главным событиям
Глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) заявил, что не имеет отношение к обыскам в Среднеуральском монастыре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главред популярного портала планирует участвовать в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга — епархия не имеет отношение к обыску в монастыре — правительство отремонтирует дороги в области — мисс Екатеринбург подверглась нападению в Нью-Йорке. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:

Оксана Маклакова может стать мэром Екатеринбурга

  • Главный редактор портала Е1.ru Оксана Маклакова планирует принять участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Глава митрополии открестился от спецназа

  • Новый глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) заявил, что епархия не имеет отношения к силовикам, которые участвовали в обыске в Среднеуральском женском монастыре.

В области починят дороги

  • Глава правительства Михаил Мишустин выделил более 37 млрд рублей на ремонт дорог. В частности, дороги будут реконструированы и в Свердловской области.

На бывшую Мисс-Екатеринбург напали в Нью-Йорке

  • На победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург-2012» Анну Лесун в Нью-Йорке напал неизвестный. Об этом она сообщила на странице в Instagram.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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