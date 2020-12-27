27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 28 декабря. Моор встретился с правительством, таксисты повышают цены

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, моор александр
Глава региона Александр Моор призвал чиновников обратить внимание на безопасность детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Александр Моор акцентировал внимание на детской безопасности — введены новые ограничения из-за COVID — услуги такси будут стоить больше. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава области провел заседание правительства региона

Введены новые ограничения

Вырастут цены на услуги такси

  • В новогодние каникулы в Тюмени цены на такси вырастут, как минимум, в пять раз. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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