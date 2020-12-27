Глава региона Александр Моор призвал чиновников обратить внимание на безопасность детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Александр Моор акцентировал внимание на детской безопасности — введены новые ограничения из-за COVID — услуги такси будут стоить больше. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава области провел заседание правительства региона

Губернатор Александр Моор провел расширенное заседание правительства. В частности, он раскритиковал действия властей по профилактике детской безопасности.

Введены новые ограничения

Из-за опасности заражения коронавирусом в области введены ограничения на посещение религиозных организаций. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вырастут цены на услуги такси

В новогодние каникулы в Тюмени цены на такси вырастут, как минимум, в пять раз. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.