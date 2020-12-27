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Самое актуальное в ХМАО на 28 декабря. Глава округа планирует поездки по региону, газодобывающие компании будут работать 31 декабря

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Заседание комитета Думы города. Сургут, барсов евгений
Евгений Барсов может стать мэром Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комарова не планирует отдыхать на новогодних каникулах — мэром Сургута может стать самый богатый депутат — газовики будут работать в последние дни года. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава Югры не будет отдыхать на каникулах

Евгений Барсов может стать мэром Сургута

Газовые компании будут работать 31 декабря

  • Две крупные газодобывающие компании, работающие в Сургуте, объявили 31 декабря рабочим днем. Такое решение приняло руководство предприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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