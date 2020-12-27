Евгений Барсов может стать мэром Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комарова не планирует отдыхать на новогодних каникулах — мэром Сургута может стать самый богатый депутат — газовики будут работать в последние дни года. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава Югры не будет отдыхать на каникулах

Губернатор Югры Наталья Комарова планирует начать работу в новом году с первых чисел. По мнению инсайдеров, Комарова поедет в муниципалитеты с рабочим визитом.

Евгений Барсов может стать мэром Сургута

Самый богатый депутат городской думы Сургута из фракции ЛДПР Евгений Барсов подал заявление на должность главы города.

Газовые компании будут работать 31 декабря

Две крупные газодобывающие компании, работающие в Сургуте, объявили 31 декабря рабочим днем. Такое решение приняло руководство предприятий.