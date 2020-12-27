Евгений Барсов может стать мэром Сургута
Комарова не планирует отдыхать на новогодних каникулах — мэром Сургута может стать самый богатый депутат — газовики будут работать в последние дни года. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:
Глава Югры не будет отдыхать на каникулах
- Губернатор Югры Наталья Комарова планирует начать работу в новом году с первых чисел. По мнению инсайдеров, Комарова поедет в муниципалитеты с рабочим визитом.
Евгений Барсов может стать мэром Сургута
- Самый богатый депутат городской думы Сургута из фракции ЛДПР Евгений Барсов подал заявление на должность главы города.
Газовые компании будут работать 31 декабря
- Две крупные газодобывающие компании, работающие в Сургуте, объявили 31 декабря рабочим днем. Такое решение приняло руководство предприятий.
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