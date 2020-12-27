Россияне раскрыли, сколько готовы потратить на помощь родителям

В среднем родители получают от своих детей по 5,5 тысячи рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

70% россиян считают, что взрослые дети должны материально помогать родителям, и готовы выделять на это 10,3 тысячи рублей в месяц. Однако в реальности своим родителям помогают всего 44% жителей страны и тратят на это около 5,5 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни».

«С необходимостью материальной поддержки согласны 77% россиян в возрасте 41—50 лет (среди 18—30-летних так же ответили 65%)», — пишут «Известия». В среднем респонденты считают, что размер помощи родителям должен составлять 10,3 тысячи в месяц. Выше результаты были в Санкт-Петербурге (15,3 тыс. рублей в месяц), Москве (15 тыс. рублей), Краснодаре (13,9 тыс.), Екатеринбурге (12,4 тыс.), Казани (11,6 тыс.), Красноярске (11,6 тыс.), Тюмени (11,2 тыс.) и Ростове-на-Дону (11,2 тыс.).

Однако, по данным НПФ Сбербанка, в действительности помогает своим родителям только 44% граждан России. Тратят они на это в среднем 5,5 тысячи рублей в месяц. Больше родители получают от детей в Санкт-Петербурге (15 тыс. рублей в месяц), Москве (14,8 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (8,8 тыс.), Краснодаре (8,5 тыс.) и Владивостоке (7,5 тыс. рублей).

Фото: iz.ru