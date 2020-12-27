Ученые назвали необычный симптом, говорящий о проблемах с сердцем

Опухание лодыжек может говорить о повышенном кровяном давлении и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом сообщили ученые организации Blood Pressure UK.
«Если у вас наблюдается отек лодыжек, это может говорить о риске не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности», — пишет издание Express со ссылкой на ученых. Высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на сердце, напомнили ученые.
Опухание лодыжек происходи из-за скопления там жидкости. Это, в свою очередь, происходит из-за гипертрофии сердечной мышцы и пониженной циркуляции крови, пояснили эксперты. Кроме того, иногда опухшие лодыжки могут служить признаком сбоев в работе ряда органов, таких как печень и почки.
Ранее медики называли продукты, полезные для сердца, передает телеканал 360. В этот список включили листовые овощи, цельнозерновые продукты, ягоды и грецкие орехи. А в Кембриджском университете выяснили, что депрессия является одним из факторов, повышающих риски развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
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