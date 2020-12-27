Суд решил судьбу тюменца, выбросившего пенсионера с 11 этажа

Пожилой тюменец разбился насмерть Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу об убийстве пожилого мужчины, которого вытолкнули из окна квартиры на 11 этаже. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя поселка Боровский Тюменского района. В феврале он с подельником избил 64-летнего мужчину в подъезде его дома, затем затащил его в квартиру и вытолкнул с 11 этажа», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Преступление произошло в День защитника Отечества, 23 февраля, на улице Эрвье. Обвиняемых судили по разным статьям. Тот, кто вытолкнул пожилого мужчину из окна, получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить родственникам погибшего 700 тысяч рублей.

Второго подельника осудили лишь за грабеж — он похитил из квартиры пенсионера золотой перстень, стоимостью почти 100 тысяч рублей. За это он получил 3,5 года лишения свободы.