Власти Салехарда высказались о строительстве первого в городе ТРЦ

В Салехарде откроют первый торгово-развлекательный центр Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Салехарде появится первый торгово-развлекательный центр. Об этом заявил мэр столицы ЯНАО Алексей Титовский, подтвердив инсайд URA.RU. В середине декабря источники агентства говорили, что власти города ищут деньги на современный ТРЦ.

«Запланировано строительство ТРЦ площадью свыше 25 тысяч квадратных метров в центре города», — написал Титовский на своей странице в Instagram. Он отметил, что после открытия трассы Салехард — Надым в городе начали открываться магазины крупных федеральных сетей. Под их размещение и запланирован будущий торговый центр.

Горожане встретили замысел властей со скепсисом. «Правильно, не хватает же торговых центров, каждому жителю Салехарда по торговому центру», «25 тысяч квадратных метров — и как всегда из 10 касс работать будет одна», «Только давайте не в центре, центр надо отдавать под школы, садики…» — написали салехардцы в комментариях.

Ранее источники URA.RU сообщали, что мэрия Салехарда подбирает инвестора для строительства ТРЦ. Объект станет для города первым центром семейного типа: там разместят супермаркет, кинотеатр и детскую развлекательную зону. Власти планируют найти деньги ко второму-третьему кварталу 2021 года.