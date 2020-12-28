Рейтинг губернатора Алексея Текслера вырос до 35%
Рейтинг губернатора Челябинской области вырос — плата за капремонт станет больше — челябинский аэропорт накажут — прокуратура запросила срок для бывшего мэра Чебаркуля. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:
Соцопрос показал рейтинг Текслера
- 35% жителей Челябинска доверяют губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Об этом сообщил руководитель исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров по итогам соцопроса, сделанного по заказу URA.RU.
Повысится взнос за капремонт
- С 1 января 2021 года в регионе вырастут взносы за капремонт. С нового года жители будут платить 8,6 рубля за квадратный метр вместо 8,2 рубля.
Челябинский аэропорт накажут из-за нарушения в период пандемии
- Международный аэропорт Челябинска накажут после того, как депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин сообщил о давке и несоблюдении коронавирусных ограничений. Соответствующие предписания направлены гендиректору АО «Челябинское авиапредприятие» и Южно-Уральскому управлению МВД на транспорте.
Прокуроры назвали срок для бывшего мэра Чебаркуля
- Прокуратура огласила срок для экс-мэра Чебаркуля Сергея Ковригина, который обвиняется в получении взятки. Его могут отправить в колонию строгого режима на 10 лет. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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