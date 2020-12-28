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Самое актуальное в Челябинской области на 29 декабря. Взносы за капремонт вырастут, аэропорт накажут за нарушение карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Текслера. Челябинск , текслер алексей
Рейтинг губернатора Алексея Текслера вырос до 35% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейтинг губернатора Челябинской области вырос — плата за капремонт станет больше — челябинский аэропорт накажут — прокуратура запросила срок для бывшего мэра Чебаркуля. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Соцопрос показал рейтинг Текслера

Повысится взнос за капремонт

Челябинский аэропорт накажут из-за нарушения в период пандемии

  • Международный аэропорт Челябинска накажут после того, как депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин сообщил о давке и несоблюдении коронавирусных ограничений. Соответствующие предписания направлены гендиректору АО «Челябинское авиапредприятие» и Южно-Уральскому управлению МВД на транспорте.

Прокуроры назвали срок для бывшего мэра Чебаркуля

  • Прокуратура огласила срок для экс-мэра Чебаркуля Сергея Ковригина, который обвиняется в получении взятки. Его могут отправить в колонию строгого режима на 10 лет. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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