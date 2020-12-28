Региональных чиновников не будут сокращать
В регионе не будут увольнять чиновников — похоронный бизнес стал самым успешным — вербовщик получил срок — приостановлено заседание суда по делу о коррупции. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:
Чиновников в регионе не будут сокращать
- Региональные власти не планируют сокращать чиновников после слов премьера РФ Михаила Мишустина об административной реформе. Такую информацию URA.RU предоставили в пресс-службе правительства области.
Похоронный бизнес стал наиболее выгодным
- В сфере бытовых услуг только похоронные предприятия увеличили объем услуг в конце 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные указаны в докладе Свердловскстата. Остальные компании показали отрицательные результаты.
Дело о коррупции приостановлено
- Судебное заседание по делу бизнесмена Сергея Морева, которого обвиняют в даче взятки экс-замгубернатора области Роману Ванюкову, отложено из-за его тяжелой болезни.
Заключенного осудили за вербовку волонтеров в Сирию
- Курганского заключенного приговорили к 12 годам лишения свободы за агитацию сокамерников поехать в Сирию, чтобы вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».
Подписывайтесь на URA.RU в