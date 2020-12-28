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Самое актуальное в Курганской области на 29 декабря. Чиновников не будут сокращать, вербовщик сокамерников получил 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение депутатских мандатов в облдуме Курган, чиновники, бизнес, портфели депутатов, деловой
Региональных чиновников не будут сокращать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В регионе не будут увольнять чиновников — похоронный бизнес стал самым успешным — вербовщик получил срок — приостановлено заседание суда по делу о коррупции. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Чиновников в регионе не будут сокращать

  • Региональные власти не планируют сокращать чиновников после слов премьера РФ Михаила Мишустина об административной реформе. Такую информацию URA.RU предоставили в пресс-службе правительства области.

Похоронный бизнес стал наиболее выгодным

  • В сфере бытовых услуг только похоронные предприятия увеличили объем услуг в конце 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные указаны в докладе Свердловскстата. Остальные компании показали отрицательные результаты.

Дело о коррупции приостановлено

  • Судебное заседание по делу бизнесмена Сергея Морева, которого обвиняют в даче взятки экс-замгубернатора области Роману Ванюкову, отложено из-за его тяжелой болезни.

Заключенного осудили за вербовку волонтеров в Сирию

  • Курганского заключенного приговорили к 12 годам лишения свободы за агитацию сокамерников поехать в Сирию, чтобы вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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