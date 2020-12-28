Губернатор Югры Наталья Комарова пообщается с жителями Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Наталья Комарова пообщается с югорчанами — на пост руководителя Сургута претендуют 33 кандидата — в Нижневартовске наступает коллапс с общественным транспортом. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Губернатор обсудит кандидатуру мэра Сургута

Глава Югры Наталья Комарова 31 декабря встретится в Сургуте с генеральным директором компании «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановым для решения вопроса по кандидатам на пост мэра города. Об этом URA.RU сообщил инсайдер.

В то же время среди претендентов на пост мэра становится все больше кандидатов, которые пытаются сохранить инкогнито. На сегодняшний день на кресло главы Сургута претендуют уже 33 кандидата. Прием документов продолжится до 12 января 2021 года.

Наталья Комарова пообщается с югорчанами

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 30 декабря проведет онлайн-встречу с жителями Нижневартовска в режиме видеоконференцсвязи. Мероприятие пройдет 30 декабря в 17:30.

В Нижневартовске начались проблемы с транспортом

Из-за коронавируса начались проблемы с общественным транспортом в Нижневартовске. По информации администрации города, два частных перевозчика остановили работу из-за нехватки водителей.