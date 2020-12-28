28 декабря 2020
27 декабря 2020
26 декабря 2020

Самое актуальное в ХМАО на 29 декабря. Борьба за кресло мэра Сургута обострилась, в Нижневартовске не хватает водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова пообщается с жителями Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Наталья Комарова пообщается с югорчанами — на пост руководителя Сургута претендуют 33 кандидата — в Нижневартовске наступает коллапс с общественным транспортом. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Губернатор обсудит кандидатуру мэра Сургута

  • Глава Югры Наталья Комарова 31 декабря встретится в Сургуте с генеральным директором компании «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановым для решения вопроса по кандидатам на пост мэра города. Об этом URA.RU сообщил инсайдер.
  • В то же время среди претендентов на пост мэра становится все больше кандидатов, которые пытаются сохранить инкогнито. На сегодняшний день на кресло главы Сургута претендуют уже 33 кандидата. Прием документов продолжится до 12 января 2021 года.

Наталья Комарова пообщается с югорчанами

В Нижневартовске начались проблемы с транспортом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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