В ХМАО снизилось число тяжелобольных коронавирусом

В ХМАО снизилось количество тяжелобольных пациентов и тех, кто подключен к ИВЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО число пациентов, тяжело переносящих коронавирус, снизилось до 114 человек — месяц назад таких насчитывалось 151. Также сократилось количество больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких: их стало меньше на 47 человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Состояние 114 пациентов тяжелое, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 6 человек — бессимптомно», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 36;

Нягань — 32;

Мегион — 24;

Нижневартовск — 21;

Когалым — 21;

Урай — 11;

Советский район — 11;

Октябрьский район — 10;

Югорск — 8;

Ханты-Мансийск — 7;

Сургутский район — 7;

Покачи — 7;

Нефтеюганск — 5;

Лангепас — 5;

Пыть-Ях — 5;

Нижневартовский район — 4;

Нефтеюганский район — 3;

Кондинский район — 2.

Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 118,63%. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 534 человека (5 человек за последние сутки). За сутки излечились 325 человек, за весь период пандемии — 37 219 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что число заразившихся коронавирусом значительно выросло. За месяц число пациентов с подтвержденным COVID увеличилось более чем на 600 человек.