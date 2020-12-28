В ХМАО снизилось число тяжелобольных коронавирусом

В ХМАО число пациентов, тяжело переносящих коронавирус, снизилось до 114 человек — месяц назад таких насчитывалось 151. Также сократилось количество больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких: их стало меньше на 47 человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Состояние 114 пациентов тяжелое, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 6 человек — бессимптомно», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 36;
- Нягань — 32;
- Мегион — 24;
- Нижневартовск — 21;
- Когалым — 21;
- Урай — 11;
- Советский район — 11;
- Октябрьский район — 10;
- Югорск — 8;
- Ханты-Мансийск — 7;
- Сургутский район — 7;
- Покачи — 7;
- Нефтеюганск — 5;
- Лангепас — 5;
- Пыть-Ях — 5;
- Нижневартовский район — 4;
- Нефтеюганский район — 3;
- Кондинский район — 2.
Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 118,63%. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 534 человека (5 человек за последние сутки). За сутки излечились 325 человек, за весь период пандемии — 37 219 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что число заразившихся коронавирусом значительно выросло. За месяц число пациентов с подтвержденным COVID увеличилось более чем на 600 человек.
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