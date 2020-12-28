28 декабря 2020
27 декабря 2020

В ХМАО снизилось число тяжелобольных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
В ХМАО снизилось количество тяжелобольных пациентов и тех, кто подключен к ИВЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО число пациентов, тяжело переносящих коронавирус, снизилось до 114 человек — месяц назад таких насчитывалось 151. Также сократилось количество больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких: их стало меньше на 47 человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 219 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Состояние 114 пациентов тяжелое, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 6 человек — бессимптомно», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 36;
  • Нягань — 32;
  • Мегион — 24;
  • Нижневартовск — 21;
  • Когалым — 21;
  • Урай — 11;
  • Советский район — 11;
  • Октябрьский район — 10;
  • Югорск — 8;
  • Ханты-Мансийск — 7;
  • Сургутский район — 7;
  • Покачи — 7;
  • Нефтеюганск — 5;
  • Лангепас — 5;
  • Пыть-Ях — 5;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Нефтеюганский район — 3;
  • Кондинский район — 2.

Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 118,63%. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 534 человека (5 человек за последние сутки). За сутки излечились 325 человек, за весь период пандемии — 37 219 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что число заразившихся коронавирусом значительно выросло. За месяц число пациентов с подтвержденным COVID увеличилось более чем на 600 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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