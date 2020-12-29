Генеральный директор УГМК Андрей Козицын охарактеризовал 2021 год так, что после него «уже ничего не страшно». Об этом глава холдинга сказал во время видеопоздравления сотрудников и всех жителей региона с наступающим Новым годом.
«Заканчивается сложный, непростой во всех смыслах 2020 год. Самое главное, что мы смогли — мы преодолели, мы пережили. С учетом того жизненного, человеческого и трудового опыта, который мы все вместе с вами накопили, нам уже ничего не страшно. Всех вас с праздником! С наступающим Новым годом. Здоровья, здоровья и здоровья», — отметил Козицын.
Гендиректор УГМК выразил надежду, что предстоящий год будет не менее сложным. «Как бы ни было сложно, тяжело, мы вместе у себя дома в семье и на работе смогли преодолеть все, что бы этот год нам ни приносил», — уточнил он.
Поздравление стало самым длинным за последние годы. Для обращения к коллегам Козицыну понадобилось минута и 35 секунд. Прошлые годы видеообращения занимали 1:11 (поздравление с 2020 годом), 1:20 (поздравление с 2019 годом), 1:30 (поздравление с 2018 годом) и 1:21 (поздравление с 2017 годом).
УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом.
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