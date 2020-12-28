28 декабря 2020
27 декабря 2020

Бастрыкин назначил пятого курганского следователя за месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Нового руководителя следственного отдела назначили в Щучанском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Щучанском межрайонном следственном отделе (Курганская область) назначили нового руководителя. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области. Приказ о назначении подписал председатель СК России Александр Бастрыкин. Подобное назначение стало для региона пятым за месяц.

«Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 24.12.2020 № 808-кт руководителем Щучанского межрайонного следственного отдела назначен подполковник юстиции Москвин Константин Владимирович», — рассказали в пресс-службе. Нового начальника коллективу представил заместитель руководителя областного следственного управления Максим Козлачков.

Москвин родился в 1982 году в Кургане. Сначала он работал в прокуратуре Курганской области в должности следователя прокуратуры Сафакулевского района, с 2007 года — в органах СК РФ Курганской и Челябинской областей. Последний год он был заместителем руководителя контрольно-следственного отдела — руководителя первого отделения (по контролю за следствием) СУ по Курганской области.

Бывший руководитель Щучанского межрайонного следственного отдела Светлана Пестерева заняла аналогичную должность в Катайском районе. В декабре в Курганской области также были назначены руководитель следственного отдела по Кургану и начальники Лебяжьевского и Макушинского межрайонных следственных отделов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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