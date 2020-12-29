29 декабря 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 30 декабря. Врио главы Екатеринбурга недоволен размером премий, отцу Сергию грозит серьезный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Привоз отца Сергия в Басманный суд. Москва , романов николай, отец сергий, басманный суд
Бывший схиигумен Сергий может получить до 10 лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В начале года будет решаться вопрос о формате обучения — врио главы Екатеринбурга удивился маленьким премиям — бывшего схиигумена могут посадить на 10 лет — строители остановили снос здания ПРОМЭКТа. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Судьба онлайн-обучения будет решаться в новом году

  • Власти 6—7 января будут обсуждать, в каком формате проводить обучение в школах области. Об этом во время брифинга по итогам заседания оперштаба сообщил вице-губернатор Павел Креков.

Врио мэра Екатеринбурга заинтересовался размером премий сотрудников администрации

  • Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов удивился, что размер премий, которые получили сотрудники администрации перед Новым годом слишком маленький.

Отцу Сергию грозит большой срок заключения

  • Судьи могут назначить от четырех до десяти лет лишения свободы экс-схимонаху Сергию (Романову). Об этом URA.RU сообщил екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. Все будет зависеть от того, обвинят ли старца в истязаниях подростков.

Строители приостановят снос здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

  • Строительная компания «Маяк» остановила работы по сносу конструктивистского здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума. Строители будут дожидаться решения комиссии по оценке исторической ценности здания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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