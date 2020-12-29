Бывший схиигумен Сергий может получить до 10 лет лишения свободы
В начале года будет решаться вопрос о формате обучения — врио главы Екатеринбурга удивился маленьким премиям — бывшего схиигумена могут посадить на 10 лет — строители остановили снос здания ПРОМЭКТа. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:
Судьба онлайн-обучения будет решаться в новом году
- Власти 6—7 января будут обсуждать, в каком формате проводить обучение в школах области. Об этом во время брифинга по итогам заседания оперштаба сообщил вице-губернатор Павел Креков.
Врио мэра Екатеринбурга заинтересовался размером премий сотрудников администрации
- Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов удивился, что размер премий, которые получили сотрудники администрации перед Новым годом слишком маленький.
Отцу Сергию грозит большой срок заключения
- Судьи могут назначить от четырех до десяти лет лишения свободы экс-схимонаху Сергию (Романову). Об этом URA.RU сообщил екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. Все будет зависеть от того, обвинят ли старца в истязаниях подростков.
Строители приостановят снос здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге
- Строительная компания «Маяк» остановила работы по сносу конструктивистского здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума. Строители будут дожидаться решения комиссии по оценке исторической ценности здания.
Подписывайтесь на URA.RU в