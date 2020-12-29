Бывший схиигумен Сергий может получить до 10 лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В начале года будет решаться вопрос о формате обучения — врио главы Екатеринбурга удивился маленьким премиям — бывшего схиигумена могут посадить на 10 лет — строители остановили снос здания ПРОМЭКТа. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Судьба онлайн-обучения будет решаться в новом году

Власти 6—7 января будут обсуждать, в каком формате проводить обучение в школах области. Об этом во время брифинга по итогам заседания оперштаба сообщил вице-губернатор Павел Креков.

Врио мэра Екатеринбурга заинтересовался размером премий сотрудников администрации

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов удивился, что размер премий, которые получили сотрудники администрации перед Новым годом слишком маленький.

Отцу Сергию грозит большой срок заключения

Судьи могут назначить от четырех до десяти лет лишения свободы экс-схимонаху Сергию (Романову). Об этом URA.RU сообщил екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. Все будет зависеть от того, обвинят ли старца в истязаниях подростков.

Строители приостановят снос здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Строительная компания «Маяк» остановила работы по сносу конструктивистского здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума. Строители будут дожидаться решения комиссии по оценке исторической ценности здания.