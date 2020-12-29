29 декабря 2020
28 декабря 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 30 декабря. Из ямальского аэропорта запустят рейсы в Тюмень, вахтовиков спасли автоинспекторы

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, арктика, трасса
Вахтовики чуть было не замерзли на дороге из-за поломки автобуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из аэропорта Красноселькупа можно будет улететь в Тюмень — учреждения культуры не отказались от массовых мероприятий — вахтовиков спасли сотрудники автоинспекции. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Ямальский аэропорт запустит рейсы в Тюмень

  • Аэропорт Красноселькупа с конца января начнет обслуживать коммерческие лайнеры в Тюмень три раза в неделю. Об этом сообщил глава района Юрий Фишер.

Для ямальцев приготовили праздничные мероприятия

Вахтовики чуть не замерзли на дороге

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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