Вахтовики чуть было не замерзли на дороге из-за поломки автобуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из аэропорта Красноселькупа можно будет улететь в Тюмень — учреждения культуры не отказались от массовых мероприятий — вахтовиков спасли сотрудники автоинспекции. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Ямальский аэропорт запустит рейсы в Тюмень

Аэропорт Красноселькупа с конца января начнет обслуживать коммерческие лайнеры в Тюмень три раза в неделю. Об этом сообщил глава района Юрий Фишер.

Для ямальцев приготовили праздничные мероприятия

На Ямале в новогодние каникулы пройдут выставки, концерты и мастер-классы. Учреждения культуры округа подготовили более 400 праздничных мероприятий, половина из них — для детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Вахтовики чуть не замерзли на дороге

На трассе Сургут — Салехард около Нового Уренгоя в -48 градусов чуть не замерзли 30 вахтовиков из-за поломки автобуса. Их спасли сотрудники ГИБДД.