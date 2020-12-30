К лету 2021 года пандемия коронавируса «стихнет», считает Герман Греф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 декабря, — 389-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 305-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 635 716, достигнув отметки в 82 281 573. Выздороветь из них удалось 58 214 019 пациентам (+579 369). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 795 329 человек (+14 267).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 19 959 864 человек. Следом идут Индия (10 245 326) и Бразилия (7 564 117). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 105 037.

Вакцина и лекарство

Президент России Владимир Путин сообщит, в какой форме и когда он пройдет вакцинацию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Чтобы поставить вакцину президенту, нужно было дождаться одобрения ее использования для людей старше 60 лет, добавил он.

Руководитель Сбербанка Герман Греф вошел в состав первой экспериментальной группы привитых российской вакцины от COVID-19. Прививки ставились в апреле, еще до регистрации препарата. Об этом топ-менеджер сам рассказал журналистам.

Коронавирус в России

Мэр Москвы Сергей Собянин через пару недель отменит часть ограничений для некоторых привитых москвичей. Они снова смогут ездить в общественном транспорте, заявил глава города в своем блоге.

Работникам, которые с 1 января по 8 января будут помогать пациентам с коронавирусом, государство начислит двойные социальные выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кешбэком за путешествия внутри страны, о которых он объявил в конце июля, воспользовались только 5% туристов. У 28% не было карты «Мир», еще 26% не нашли подходящего места для отдыха.

Пандемия коронавируса стихнет после июня следующего года. Таким прогнозом поделился Герман Греф, подчеркнув, что несмотря на возможную победу над инфекцией, ее последствия в 2021-м никуда не исчезнут.

Коронавирус в мире

В США зафиксирован первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19. Первым пациентом стал житель Колорадо, сообщил губернатор этого штата Джаред Полис. Аналогичная новость поступила из ОАЭ. Представитель правительства Омар Абдеррахман аль-Хаммади сказал, что новый тип вируса диагностирован у нескольких пациентов, прибывших из других стран.