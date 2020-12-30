Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Снижение цен на нефть серьезно ударило по экономике Саудовской Аравии. Страна переживает рекордный спад за последние десять дет, что наглядно демонстрирует, как «нефтяная игла» губит страну. Однако под конец года стоимость углеводородов начала увеличиваться. Мартовский фьючерс Brent торгуется за 51,47 долларов за баррель (+0,47%), февральский WTI — 48,30 (+0,62%).

В последний месяц 2020 года россияне больше продавали, нежели покупали доллары и евро. Аналитики банка «Русский стандарт» подсчитали, что на продажу иностранной валюты пришлось 53% от общего числа валютообменных операций месяца, а на покупку — 47%. По данным Московской биржи за 29 декабря, за доллар дают 74,03 рубля (+0,26), за евро — 90,70 рубля (+0,64).

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава государства согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. По словам Шмакова, приостановление индексации пенсий, это нарушение Конституции и правительство должно вернуться к этому вопросу.

При этом российские пенсионеры должны получать не менее 30 тысяч рублей. Такое мнение выразил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Также он заявил, что необходимо упразднить Пенсионный фонд России, так как ПФР является лишним посредником между государством и людьми.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что в 2021 году средства из Фонда национального благосостояния будут расходоваться дальше. При этом в 2022 году ФНБ вновь будет пополняться.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), которая запрещает снижать его размер. По новым правилам, на очередной год этот показатель будет рассчитываться с учетом значений медианной зарплаты за предыдущий. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а он, в свою очередь, будет устанавливаться правительством РФ на основе величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.

Участниками программы туристического кешбэка стали только 5% туристов. Об этом журналистам рассказали в Институте государственного и муниципального управления при Высшей школе экономики. Вывод основан на результатах онлайн-опроса, который был проведен с 21 ноября по 11 декабря среди двух тысяч человек.

Сделка с «Яндексом» о продаже банка «Тинькофф» сорвалась из-за того, что IT-компания предложила на 200 миллионов долларов меньше, чем просил владелец финансовой организации. Об этом журналистам рассказал сам Олег Тиньков.

Что происходит в мире

Крупнейшие финансовые институты мира получили в нынешнем году от инвестиционно-банковских операций рекордные 124,5 млрд долларов, стремясь аккумулировать как можно больше средств, чтобы пережить кризисную ситуацию в условиях пандемии. Ведущие банки США — JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup, получили вследствие таких сделок 37 $ млрд, или треть всех комиссионных в 2020 году, что стало самой высоким подобным показателем с 2013 года.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что обсудил во вторник с российским коллегой Сергеем Лавровым возможность увеличения поставок помидоров и других овощей из Турции в РФ. Турецкий министр подчеркнул, что РФ и Турция интенсивно сотрудничают в различных сферах.

Прогнозы и мнения экспертов

Начавшийся в 2020 году рост цен на недвижимость, продолжится и в 2021 году. Эксперты полагают, что новое жилье в наступающем году может подорожать на 12%. На вторичном рынке оно вырастет на 5-7%.

Эксперты ведущих финансовых организаций и институтов высказали предположение, что рост ВВП в 2021 году в России составит 2,7% в том случае, если глобальная экономика быстро выйдет из коронавирусного кризиса и при условии сохранения высоких цен на нефть. Аналитики утверждают, что полное восстановление экономики напрямую зависит от успеха в борьбе с коронавирусом, но быстрого возвращения к докризисным показателям ждать не стоит.