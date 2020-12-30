Тюменские власти усилят контроль над туристами во время каникул

В Тюмени во время праздников ожидают наплыв туристов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предприятиям сферы торговли и туристкой отрасли Тюменской области направлены письма и методические рекомендации об усилении противоэпидемических мер в период январских праздников. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Кроме этого, на время каникул все экстренные службы региона переведены на усиленный режим.

«Тюменская область готова к приему гостей из разных регионов страны. Ожидается, что особым спросом будет пользоваться отдых на термальных источниках. На профильных онлайн совещаниях представители туротрасли проинформированы об усилении режима повышенной готовности. Предприятиям сферы торговли и туристкой отрасли направлены информационные письма и методические рекомендации об усилении противоэпидемических мер в период январских праздников», — указано в сообщении оперштаба.

Все экстренные службы региона во время новогодних и рождественских праздников будут работать в усиленном режиме. Об этом силовики заявили на заседании региональной антитеррористической комиссии и областного оперативного штаба. В праздничные дни на федеральных трассах будут работать дополнительные силы ГИБДД. Также усилят видеонаблюдение за общественными местами. Кроме этого, там будут работать усиленные наряды полиции. Сотрудники МЧС взяли под контроль все объекты с массовым пребыванием людей. «Необходимо сконцентрировать внимание на выявлении и предупреждении любых потенциальных угроз безопасности людей», — заявил по итогам заседания губернатор Тюменской области Александр Моор.