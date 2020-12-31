Мясников ответил на вопрос о будущем в политике

Врач и телеведущий Александр Мясников не собирается становиться политиком, у него другие планы на будущее. В этом признался сам доктор
«Депутатом или главой Роспотребнадзора, как мне приписывают, я не буду. Многие думают, что я чего-то хочу. А у меня возраст… Я хочу гулять с собаками, купаться в проруби, летать на Мальдивы, выпивать по чуть-чуть. Я люблю ром, люблю жизнь», — заявил Мясников в интервью Deutsche Welle.
При этом врач отметил, что ему искренне нравится президент РФ Владимир Путин. Он поддерживает главу государства во многих вещах. «Мы одного возраста и, как мне кажется, одних понятий. Часто я что-то подумаю, а он так и делает», — отметил телеведущий.
Ранее Мясников заявил URA.RU, что ему не поступало предложение сменить Анну Попову на посту главы Роспотребнадзора. Он пойдет на это «только по приговору народного суда».
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