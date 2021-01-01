Собянин раскрыл, сколько москвичей привились от коронавируса

До Нового года прививку от коронавируса сделали 50 тысяч москвичей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. На сегодня уже около 100 тыс. записались и около 50 тыс. привились. И это в преддверии Нового года, а что будет после?» — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что массовая вакцинация в России будет необходима только в середине 2021 года. А врачи в США считают, что для группового иммунитета сделать прививку от коронавируса должно 85% населения в мире. По мнению представителей Минздрава РФ, что страна вернется к «доковидной» жизни не раньше осени 2021 года, пишет «
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