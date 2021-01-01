Сегодня, 2 января, — 392-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 308-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 580 950, достигнув отметки в 84 347 275. Выздороветь из них удалось 59 214 784 пациентам (+313 024 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 824 622 человек (+10 001 за сутки).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 20 614 620 человек. Следом идут Индия (10 303 409) и Бразилия (7 700 578). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 186 336 заболевших.
Вакцина и лекарство
Коллективный иммунитет к коронавирусу необходим людям, которые не получили вакцину от инфекции. Об этом заявил доктор Александр Мясников. По его словам, нужен пожилым, медикам, социальным работникам и людям с хроническими болезнями. Между тем до Нового года привились 50 тысяч москвичей, сказал столичный мэр Сергей Собянин.
Коронавирус в России
За минувшие сутки в России зафиксировано 27 039 новых случаев заболевания. Общее число заразившихся россиян с начала эпидемии в стране составило 3 186 336 человек. Количество погибших увеличилось на 536 человек за сутки и составило 57 555.
Ограничения, вводимые в мире в связи с пандемией, приносят больше вреда, чем пользы. Как считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров, одни страны вводят карантин, другие — нет. В результате, по его словам, больше вреда от противоэпидемиологических мероприятий. «Если бы все договорились и сделали все одинаково, то все было бы нормально», — отметил Никифоров.
В 2021 году главным трендом в туризме станут «коронавирусные» путешествия. Переболевшие COVID интересуются турами для восстановления иммунитета и укрепления организма. Об этом URA.RU сообщили генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Коронавирус в мире
Однако три страны приняли решение
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в