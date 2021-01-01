Количество погибших от коронавируса увеличилось на 536 человек за сутки и составило 57 555 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 января, — 392-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 308-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 580 950, достигнув отметки в 84 347 275. Выздороветь из них удалось 59 214 784 пациентам (+313 024 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 824 622 человек (+10 001 за сутки).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 20 614 620 человек. Следом идут Индия (10 303 409) и Бразилия (7 700 578). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 186 336 заболевших.

Вакцина и лекарство

Коллективный иммунитет к коронавирусу необходим людям, которые не получили вакцину от инфекции. Об этом заявил доктор Александр Мясников. По его словам, нужен пожилым, медикам, социальным работникам и людям с хроническими болезнями. Между тем до Нового года привились 50 тысяч москвичей, сказал столичный мэр Сергей Собянин.

Коронавирус в России

За минувшие сутки в России зафиксировано 27 039 новых случаев заболевания. Общее число заразившихся россиян с начала эпидемии в стране составило 3 186 336 человек. Количество погибших увеличилось на 536 человек за сутки и составило 57 555.

Ограничения, вводимые в мире в связи с пандемией, приносят больше вреда, чем пользы. Как считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров, одни страны вводят карантин, другие — нет. В результате, по его словам, больше вреда от противоэпидемиологических мероприятий. «Если бы все договорились и сделали все одинаково, то все было бы нормально», — отметил Никифоров.

В 2021 году главным трендом в туризме станут «коронавирусные» путешествия. Переболевшие COVID интересуются турами для восстановления иммунитета и укрепления организма. Об этом URA.RU сообщили генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Коронавирус в мире

В Турции выявили 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Глава Минздрава добавил, что въезд на территорию Турции из Великобритании временно остановлен.

Однако три страны приняли решение восстановить авиасообщение с Британией. С о 2 января Латвия возобновит рейсы в Британию. С этого же числа Норвегия снимет временный запрет на перелеты между двумя странами, но Осло обязывает всех прибивающих из-за рубежа сдавать тесты на коронавирус. Также с 8 января Индия возобновит авиасообщение с Британией.